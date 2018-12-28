Чудо совсем рядом. Поместье Деда Мороза открылось в Лясковичах

Чем ближе Новый год, тем больше ощущение праздника и ожидание чуда. Особенно у детей. Создать особое настроение и погрузиться в настоящую сказку можно, побывав в Подворье Деда Мороза. Теперь для этого не нужно пересекать полстраны. Чудо уже совсем рядом. В этом году Подворье главного волшебника открылось в агрогородке Лясковичи Петриковского района. В гости к Деду Морозу отправилась наша съемочная группа.

Сказочный лес, сказочный дом… Главный волшебник, Полесский Дед Мороз, в этом году поселился в Национальном парке Припятский, в агрогородкеЛясковичи Петриковского района.Новогодний антураж, много огней и праздничной иллюминации и все это в окружении дремучего леса, загадочного и полного диких зверей. Местный Сафари парк раскинулся на территории в 260 гектаров. А изобилие зверья делает вероятность встречи с ними практически стопроцентной. Правда, не все местные жители охотно позируют перед видеокамерой. Стада пасущихся благородных оленей скромно уходят из кадра. Есть здесь и косули, и дикие кабаны, и лоси. Зайцы, лисы и волки – вне всякого сомнения. Планируют завести и символ страны, зубра. Но в канун Нового года основные приключения в центре сказочного леса. Прежде чем попасть на аудиенцию к Деду Морозу гостей встречают у ворот комплекса. Дальше путь лежит через дом Кудесника, проходит через пригорок с древнеславянскими божествами и деревом, исполняющим желания. Усеянное разноцветными лентами оно хранит тысячи больших и маленьких секретов. И вот, наконец, долгожданная встреча с Дедом Морозом. Для детворы начинается самое интересное. Игры, загадки и много веселых конкурсов. Уже у новогодней елки основные торжества. Песни, хороводы и много сказочных героев. Главные герои торжества щедро одаривают ребят сладкими призами. И от желающих рассказать стихотворение волшебному дедушке нет отбоя. В поместье Деда Мороза есть и корчма. Горячий чай на травах, блинчики с вареньем для детей, шашлык, напитки погорячее для взрослых. Можно пожарить сало на костре и даже запечь картошку. Радушный прием по душе и детям, и взрослым

Алина Апанович приехала в поместье вместе с мамой. В этом году она отметила здесь свой День рождения.Ощущение тепла, заботы и гостеприимства. Работать сотрудникам Национального парка в канун праздников приходится много. Особая униформа, особое настроение и бесконечное радушие.Кстати, знакомство с Национальным парком можно продолжить в Музее Природы. Он открылся в 2012 году и по праву считается лучшим музеем природы в стране.Геологическая экспозиция, зал природы, где представлены 56 видов птиц и 18 видов зверей. Этнографическая экспозиция перенесет посетителей в 19век.В одном зале можно увидеть занятия полешуков: рыбалку, охоту, земледелие, ткачество, гончарство, архаическое пчеловодство, охоту. Рассмотреть дом, подворье, домашний инвентарь, одежду наших предков. Путь «изваряг в греки» можно пройти, посетив зал водных путей. Музей работает ежедневно. А вот чтобы встретиться с Дедушкой Морозом и попасть в сафари парк, нужно записаться предварительно. Все контакты легко найти на сайте Национального парка Припятский. Дедушка Мороз и Снегурочка ждут в гости всех, кто верит в чудо и ждет с ним встречи.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ