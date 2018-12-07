Переломы ног и рук, сотрясение мозга и повреждения связок. Медики Мозыря, также как и их коллеги из других городов, приход зимы ощутили

Погода на этой неделе вносила собственные коррективы в повседневный ритм мозырян. Мороз сменился дождем и гололедом. Как следствие, падения, переломы, вывихи. Репортаж из мозырской городской больницы.

Больше 1000 белорусов получили гололедные травмы за два декабрьских дня, вторник и среду. Медики Мозыря также как и их коллеги из других городов, приход зимы ощутили. Пока большого наплыва пострадавших нет, но готовность врачей стопроцентная. В дневное время в приемном отделении работает два травматолога-ортопеда. При необходимости к работе приступает третий специалист.

Переломы ног и рук, сотрясение мозга и повреждения связок – это основные гололедные травмы. В категории уязвимыхслишком подвижная детвора и малоподвижные пожилые люди. Предостеречь детей обязаны взрослые. Что касается пожилых, то им во время гололеда лучше на улицу не выходить. А уж если пришлось, то тщательно выбирать путь и пользоваться специальными противогололедными насадками на трость. Умение падать – тоже навык полезный, он может уберечь от серьезных последствий.

Специалисты напоминают: при гололеде нужно надевать удобную обувь с протектором, избегать слишком длинной верхней одежды, не носить тяжелые сумки, из-за которых смещается центр тяжести. А еще сменить уверенную широкую походку на осторожную, почти крадущуюся. Зима только началась. На следующей неделе ожидается до минус 16. Так что после гололеда нужно будет еще пройти испытания морозом.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ