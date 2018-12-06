Центр коррекционно-развивающего обучения уже давно находится под патронажем ОАО «Мозырьсоль», шефство над ребятами взяли и российские партнеры предприятия

Центр коррекционно-развивающего обучения уже давно находится под патронажем ОАО «Мозырьсоль». В этот раз представители предприятия приехали со своими партнерами из России и привезли массу положительных эмоций и подарков.

Твори добро и оно не раз к тебе вернется. В ОАО «Мозырьсоль» благотворительность, это, можно сказать, неотъемлемая часть работы предприятия. Один из адресатов – центр коррекционно-развивающего обучения. Не только помогают сами, но и стремятся привлечь к полезной деятельности как можно больше людей. Еще несколько лет назад «Мозырьсоль» обратились к своим российским партнерам с предложением тоже стать благотворителями и те, с удовольствием согласились. Нужные подарки дарят не только по праздникам, но и просто так, по широте души, без повода, чтобы помочь и чтобы порадовать.Каждый визит друзей из России для центра коррекционно-развивающего обучения – это праздник. За подарки и внимание со стороны неравнодушных партнеров предприятия «Мозырьсоль» сотрудники и воспитанники центра отблагодарили ярким концертом коллектива инклюзивного творчества «Вяселка».