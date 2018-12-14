Бульвар Юности 163 Б – адрес нового почтового отделения

Шарики, музыка и главные герои новогодних праздников – Дед Мороз и Снегурочка. Открытие почтового отделения в молодом микрорайоне города – событие значимое. 14 декабря по адресу Бульвар Юности 163 Б собралось немало потенциальных клиентов. Провести мероприятие решили по всем канонам торжества. Приветственное слово и теплые поздравления с зимними праздниками от председателя Мозырского районного Совета депутатов Валентины Назаренко.Буквально через несколько минут преграждающая путь в отделение красная лента оказалась в руках почетных гостей.Маленькие мозыряне не спешили в новое здание. На улице они с удовольствием играли со сказочными персонажами и получали подарки. Взрослые же торопились войти. И не удивительно. Первых 30 клиентов ждали символические подарки. Под сургучной печатью – сладкий приз, конверт, открытка, почтовые карточки. Тех, кто не вошел в тридцатку приглашали принять участие в беспроигрышной лотерее. Проигравших не было. Хорошие впечатления и у посетителей, и у коллег.Праздник для клиентов – рабочее время для сотрудников. В штате нового отделения – 5 операторов, 3 почтальона и, конечно, руководитель. Что касается самого здания, то его построили всего за полгода. Современный эстетический вид, два просторных клиентских зала, современное оборудование, специальная производственная мебель. Предусмотрели даже детский уголок и бесплатный Вайфай.Открытие почтового отделения в новом микрорайоне – событие долгожданное. Удобство для жителей, снижение нагрузки на близлежащие отделения, новые рабочие места.

Новый объект инфраструктуры ждет своих клиентов. Почтовое отделение будет работать с 10 до 19 часов, в субботу – с 10 до пяти вечера. Обеденный перерыв с часу до двух. И один выходной – в воскресенье. Если вам пришло извещение, где в адресной строке написано «Мозырь-12», значит вам сюда.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ