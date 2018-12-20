Благотворительная акция от банка ВТБ (Беларусь) в Мозырском детском доме

В 2018 году банк ВТБ (Беларусь) отмечает 10-летие корпоративной благотворительной программы «Мир без слёз». Благотворительный юбилей стал поводом для расширения деятельности. Банк вчетверо увеличил объём помощи детским больницам, специализированным коррекционно-реабилитационным центрам и детским домам. В список адресатов попал и Мозырский детский дом.

В актовом зале детского дома в канун Нового года практически каждый день звучат новогодние песни, хороводы возле елки становятся привычным делом. Дедушки Морозы со Снегурочками сменяют друг друга, а все для того, что бы глаза ребят сверкали от радости, ярче, чем огоньки на елке. Около которой, кстати, в день Святого Николая – внушительная гора подарков. Дедушка мороз на этот раз выполняет заявку на порцию детской радости от банка ВТБ (Беларусь). Проекту «Мир без слез» от банка ВТБ Беларусь уже десятый год. Кстати, в 2011 году финансы получала и мозырская детская больница. Да мозырскому детскому дому это далеко не первая помощь.Директор детского дома Ирина Вишневская специально для председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Владимира Иванова проводит экскурсию. Чтобы увидел, на что тратятся благотворительные транши. Время, когда в нескольких спальнях размещались все воспитанники, осталось в прошлом. Теперь у ребят – квартиры. Живут семьями. У каждого – свое личное пространство. Есть кухня – можно приготовить, зал – посмотреть телевизор, игровые комнаты. Дети сами отвечают за порядок, сами украшают свой дом к новому году. Условия как домашние, с одним, но нерадостным НО. Отсутствие родителей. Но отсутствие биологических родителей всеми силами пытаются восполнить неравнодушные взрослые. Каждому ребенку подарок подбирали индивидуально. Учитывали возраст и пожелания. Заколки, трансформеры, книжки, машинки. Все, как для своих родных детей. А еще банк ВТБ и с программой развлекательной скреативничал. Дед Мороз читал рэп и приглашал в энергичный хоровод.Снегурочка общалась как лучшая подружка, а химическое шоу – тема вообще вне конкуренции. Банкиры ВТБ банка помогли доброму волшебнику наполнить день воспитанников детского дома радостью и ожиданием чуда. К маленьким волшебным саням, которые обязательно исполняют все желания и умчат к мечте, прикоснулся каждый.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ