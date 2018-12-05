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Рубрика: Новости

Ассоциация «Мозырский собственник» объявляет конкурс на лучшее оформление дома к новогодним праздникам

5 декабря 2018, 19:02

До новогодних праздников осталось немного времени. Совсем скоро центральные улицы города преобразятся и засияют праздничными огнями. Ассоциация «Мозырский собственник», которая объединят 156 товариществ собственников, объявляет конкурс на лучшее оформление дома к новогодним праздникам. Заявки можно подавать до 15 декабря непосредственно в саму ассоциацию по адресу бульвар Юности 90 или на электронный адрес[email protected] Оценивать украшения представители ассоциации отправятся 20 декабря. А уже 25 подведут итоги и выберут победителей. Подарок за первое место –
10 базовых величин на закупку оборудования на усмотрение победителя. Поощрительные призы предусмотрены и за второе и третье место.

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