Активисты всех поколений, объединяйтесь! В средней школе №16 прошло заседание «Школы активного гражданина»

Очередное заседание «Школы Активного Гражданина» в 16 школе посвятили обширной теме «Беларусь. Социально-экономические и общественно-политические события декабря». Вместе с учащимися 10-11 классов в обсуждении вопросов принимали участие депутат Мозырского районного Совета депутатов, председатель комитета территориального общественного самоуправления микрорайона «Малининский» Николай Викторович Гайдуков, а также председатель комитета территориального общественного самоуправления микрорайона «Славянский» Денис Александрович Гаркуша. Встреча проходила в форме открытого микрофона.Кроме основного, ребята вместе с гостями обсудили и другие вопросы. Коснулись темы детского Евровидения, поговорили о традиционной благотворительной акции «Наши дети» и даже обсудили прошедший недавно республиканский семинар-совещание о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.Диалог активистов разных поколений состоялся. Закончилась встреча на позитивной и патриотически ноте: песней «Беларусь» в исполнении учащегося школы Дмитрия Карабуна.