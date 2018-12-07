Акция «Сохрани символ праздника» пройдет с 21 по 31 декабря во всех населенных пунктах Беларуси

В преддверии зимних праздников лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр призывают белорусов присоединиться к акции «Сохрани символ праздника». В рамках акции предлагается приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их на балконе или даче, а после высадить их в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Организации системы Министерства лесного хозяйства уже приготовили больше 2,5 тыс. новогодних деревьев в кадках и горшках. В ассортименте ель европейская и ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная и можжевельник канадский. При этом каждому покупателю вместе с деревом вручается инструкция по уходу за главным атрибутом праздника. Спрос на новогодние деревья в кадках ежегодно растет. В нынешнем году лесохозяйственные учреждения надеются, что положительная динамика сохранится и в этом году. Первые елочные базары в Беларуси откроются 20 декабря. Адреса торговых точек, где будет представлена продукция лесхозов, в скором времени будут опубликованы на сайтах Министерства лесного хозяйства и лесохозяйственных учреждений.