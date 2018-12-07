7 декабря на улице Интернациональная произошло ДТП с участием пешеходов, супружеской пары

7 декабря около 8 утра на улице Интернациональная женщина за рулем автомобиля Пежо не уступила дорогу пешеходам, супружеской паре, которые переходили проезжую часть по переходу слева направо по ходу движения. По словам водителя, пешеходы появились на дороге внезапно и она их просто не заметила. В результате ДТП женщина-пешеход получила открытый перелом носа, ее мужссадины и ушибы. На данный момент ГАИ проводит проверку. Установлено, что на задней оси Пежо были установлены летние шины. Также машина не прошла техосмотр в установленном порядке. Сотрудники Госавтоиснпекции напоминают, в зимнее время при управлении транспортными средствами нужно быть предельно осторожными, а неукоснительное соблюдение требований ПДД должно быть во все времена года, причем, всеми участниками дорожного движения, как водителями, так и пешеходами.