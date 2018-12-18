Зима вступила в свои права. Озера и уже реки покрываются коркой толстого льда. Это время с нетерпением ждут заядлые рыбаки. Однако зимнее хобби может представлять опасность. Поэтому сейчас спасатели, сотрудники МЧС и ОСВОДа, проводят совместные рейды и напоминают правила поведения.

Для мозырского пенсионера Леонида Пунтуса рыбалка – это отдушина и хобби, причем в любую пору года. Зима не исключение.Любитель адреналина, но экстрим не любит, заядлый рыбак рисковать здоровьем и жизнью все же не будет. Зимний сезон Леонид Антонович открыл уже давно. Самые противоречивые эмоции вызывает первый лед. Ведь здесь нужно сочетать нетерпение с рассудительностью. Последнее, по словам мозырянина, всегда берет вверх.Его коллега по зимнему хобби Павел Кособуцкий рыбачит несколько десятков лет. Река его манит, расслабляет, вдохновляет. Но бывало всякое. Ведь большая вода, и зимой, и летом, – это опасность. Правилам поведения учился на практике. Спасатели напоминают рыбакам правила безопасного поведения, убеждают неукоснительно их выполнять, рассказывают трагические истории из практики, раздают тематические листовки. Еще одна тенденция – все мозырские водоемы планируют оснастить предупреждающими табличками. Это тоже часть профилактики. Зимой в центре внимания сотрудников ОСВОДа не только рыбаки, но и любители покататься на коньках, проверить себя на смелость и перейти водоем от края до края, и приверженцы ЗОЖа– моржи. Кстати, любителей купаться в студеной воде приглашают это делать на территории спасательной станции, под присмотром специалистов.

Виктория Синицкая, Евгений Степанов. ТКМ