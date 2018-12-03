100 кг. Итог участия Мозырского НПЗ в республиканском благотворительном проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки»

У мозырских нефтепереработчиков есть традиция: ежегодно в Международный день борьбы со СПИДом заводчане принимают участие в какой-либо благотворительной акции. В этот раз был выбран проект «Новая жизнь в обмен на крышечки». В фойе заводоуправления непривычная картина. В огромных пакетах тысячи разноцветных крышечек от пластиковых бутылок. Это итог участия Мозырского НПЗ в республиканском благотворительном проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки». Инициаторы социально значимой акции предлагают не выбрасывать вторсырье, а собирать и сдавать перерабатывающим предприятиям на платной основе. Вырученные деньги перечисляются на помощь больным людям – и детям, и взрослым. Заводчане собирать крышечки начали около полугода назад. Во всех цехах были установлены специальные контейнеры. Результат решено было подсчитать накануне Международного дня борьбы со СПИДом.Результат республиканской благотворительной акции на Мозырском НПЗ впечатляет. Крышечки даже не считали, нереально. Сразу взвешивали. Всего было собрано более 100 килограммов пластиковых крышечек, из них 53 коллективом спортивно-технического клуба «Старт». Также отличились заводчане из цеха ремонтно-механического производства. Представители НПЗ уже связались с организаторами проекта и договорились о том, как передать вторсырье.