19 декабря – зимний Микола

Сегодня православные христиане чтят память одного из самых почитаемых святых — Николая Угодника или Николая Чудотворца. С давних времен он считается заступником и помощником в тяжелых делах, покровителем путешественников и детей. По случаю в храмах прошли торжественные богослужения.

Сегодня в одном их красивейших мозырских храмов, названом в честь Святителя Николая Чудотворца, престольный праздник. 19 декабря верующие вспоминают одного из самых почитаемых святых в православном мире. Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником.За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их не перечислить, но среди них есть одно, которое относится к числу добродетелей и к тому, что служило основанием их совершения, что двигало святителя на подвиг, — его вера, удивительная, сильная, ревностная.Святитель Николай скончался в середине 4 века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей.Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.

Святителя Николая на Руси считали защитником оклеветанных и верили, что он помогает невинно осужденным. Считалось, что он также является покровителем моряков, купцов и детей. В честь святого установлены два праздника – зимний и летний. По давнишнему поверью, на Николу нельзя ругаться и браниться, а наоборот, стараться помочь всем, кому это требуется. По примете, в этот день Николай одаривает благами добрых людей с чистым сердцем.