Зима пришла

Зима-2018 в Мозырь пришла 14 ноября. Утро началось с мокрого снега, дорога покрылась ледяной коркой. После началась метель. Синоптики предупреждают, на этой неделе на большей части Гомельской области ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий: мокрый снег, переходящий в дождь, понижение температуры до -7, усиление порывов ветра. В связи с изменениями погодных условий, ГАИ напоминает:водителям следует выбирать скорость движения с учётом погодных условий и конкретной ситуации на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от совершения необдуманных манёвров и обгонов – всё это может привести к потере контроля над автомобилем. Также водителям следует поменять резину на зимнюю, не дожидаясь 1 декабря. А пешеходов сотрудники ГАИ призывают к благоразумию. Переходить проезжую часть дороги следует только по обозначенным переходам, при этом обязательно нужно убедитесь в отсутствии приближающихся транспортных средств. Госавтоинспекторы просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными на дороге!