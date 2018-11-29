«Жизнь дороже шин!». С 26 ноября по 6 декабря!» ГАИ проводит профилактическую акцию

«Жизнь дороже шин!». Емкое название профилактической акции, которую проводит ГАИ с 26 ноября по 6 декабря. Согласно ПДД, с 1 дня зимы автовладельцы обязаны переобуть свои транспортные средства, иначе административная ответственность. Штраф может составлять до 0,5 базовой величины. Еще более суровое наказание ожидает тех, у кого высота рисунка протектора будет менее 4 мм – до 1 БВ, а при повторном нарушении – от 2 до 5 БВ. Сотрудники ГАИ обращают внимание на то, что поменять летнюю резину на зимнюю необходимо было уже давно, когда температура опустилась до +8 градусов. Так как при 4 градусах со знаком «+» летняя резина уже, так сказать, «деревенеет», что может привести к ДТП. В зимний период водителям необходимо следить не только за шинами, которые обязательно должны быть заменены на зимние с 1 декабря, но и за высотой протектора на каждой оси авто. Именно несоответствие осей очень часто является причинами дорожных происшествий в зимнее время года.