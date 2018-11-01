Жители новостройки по ул. Малинина, 53 спустя месяц после ввода дома в эксплуатацию не могут приступить к ремонту. Почему? Выясняли журналисты

Новостройка по адресу Малинина, 53 – это многодетный дом. Счастливые родители трех и более детей ключи от новых квартир получили еще 19 сентября. А вот приступить к элементарному ремонту не могут до сих пор: в доме нет электричества, газа, тепла, воды.

Из-за отсутствия света домофоны не работают. В новых благоустроенных подъездах осенними неуютными вечерами собираются бездомные и компании молодых людей. Благо, дом большой. Всем места хватает.

Приезд Телеканала стал для еще далеко не новоселов целым событием. Вопросов и жалоб накопилось много, а вот ответов найти не могут. К примеру, кто же виновен в том, что дом сдан, а коммуникаций до сих пор нет?

В местном ЖЭУ апеллируют официальным документом, в котором указано: дом взят на обслуживание всего неделю назад. На данный момент ведутся активные работы в форме заключения договоров с организациями, чтобы владельцы квартир смогли пользоваться всеми благами цивилизации.

Проблема оказалась в банальном недопонимании. ЖЭУ затянуло с проведением общего собрания, из-за недостатка официальной информации возникли слухи и домыслы. Все гораздо проще, после введения дома в эксплуатацию необходима регистрация каждого владельца в БТИ, после уже собственник квартиры заключает отдельный индивидуальный договор с поставщиками электричества, воды, газа и тепла. И только после всех юридических формальностей, новоселы полноценно смогут пользоваться коммуникациями. По данным на 30 октября, из 198 собственников официально зарегистрировались 134.