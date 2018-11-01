Новостройка по адресу Малинина, 53 – это многодетный дом. Счастливые родители трех и более детей ключи от новых квартир получили еще 19 сентября. А вот приступить к элементарному ремонту не могут до сих пор: в доме нет электричества, газа, тепла, воды.
Из-за отсутствия света домофоны не работают. В новых благоустроенных подъездах осенними неуютными вечерами собираются бездомные и компании молодых людей. Благо, дом большой. Всем места хватает.
Приезд Телеканала стал для еще далеко не новоселов целым событием. Вопросов и жалоб накопилось много, а вот ответов найти не могут. К примеру, кто же виновен в том, что дом сдан, а коммуникаций до сих пор нет?
В местном ЖЭУ апеллируют официальным документом, в котором указано: дом взят на обслуживание всего неделю назад. На данный момент ведутся активные работы в форме заключения договоров с организациями, чтобы владельцы квартир смогли пользоваться всеми благами цивилизации.
Проблема оказалась в банальном недопонимании. ЖЭУ затянуло с проведением общего собрания, из-за недостатка официальной информации возникли слухи и домыслы. Все гораздо проще, после введения дома в эксплуатацию необходима регистрация каждого владельца в БТИ, после уже собственник квартиры заключает отдельный индивидуальный договор с поставщиками электричества, воды, газа и тепла. И только после всех юридических формальностей, новоселы полноценно смогут пользоваться коммуникациями. По данным на 30 октября, из 198 собственников официально зарегистрировались 134.
Жители новостройки по ул. Малинина, 53 спустя месяц после ввода дома в эксплуатацию не могут приступить к ремонту. Почему? Выясняли журналисты
Новостройка по адресу Малинина, 53 – это многодетный дом. Счастливые родители трех и более детей ключи от новых квартир получили еще 19 сентября. А вот приступить к элементарному ремонту не могут до сих пор: в доме нет электричества, газа, тепла, воды.
Отправить ответ