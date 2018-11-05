Жертвами 37-летнего мозырянина, ранее судимого за грабеж, стали две женщины. Преступник задержан

Жертвами 37-летнего мозырянина, ранее судимого за грабеж, стали две женщины. После первого нападения мужчине удалось скрыться. Но во второй раз его, практически за руку, задержали сотрудники вневедомственной охраны.

За один месяц в активе 37-летнего мозырянина оказались два нападения на женщин, которые в одиночку шли по улице. Вопрос отсутствия денег безработный мужчина пытался решить легким путем. Если быть точнее, с применением грубой силы. Выбрав безлюдное место, злоумышленник подбегал сзади, затем – с угрозами и применением насилия, — отбирал ювелирные украшения и деньги. Первой жертвой в конце сентября стала 58-летняя мозырянка.

Прокололся злоумышленник при втором нападении. Отработанную схему повторил уже на улице Калинина, где открыто и с применением насилия снова пытался похитить ювелирные изделия у пенсионерки. Но криминальная фортуна от грабителя отвернулась: при попытке скрыться с места преступления он был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Помощь оказала служебная собака. По информации правоохранителей, ранее мозырянин уже был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ