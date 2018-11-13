Женщина-водитель совершила наезд на женщину-пешехода

Вечером 12 ноября 41-летняя мозырянка, управляя автомобилем«Хундай» со стороны ул. Рыжкова, в направлении пл. Ленина, совершила наезд на пешехода, свою ровесницу, также жительницу Мозыря, 1978 г.р.,которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в приемный покой. К слову, с 15 по 20 ноября на территории Мозырского района будут проводиться профилактические мероприятия «Уступи дорогу пешеходу». Госавтоинспекция напоминает: на нерегулируемых переходах пешие участники дорожного движения имеют преимущество.