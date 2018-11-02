За безопасность детей на дорогах!

В актовом зале Козенской школы конструктивный диалог. Инспектора ГАИ буквально атаковали вопросами из зала, некоторые каверзные, а некоторые наивно-детские. К примеру, что будет, если у светофора перегорят батарейки. Страж дорог серьезно и подробно останавливался на каждом аспекте. Главная мысль: дорога – место повышенной опасности, а пешеходный переход не дает гарантию безопасного пересечения проезжей части, ведь, водители бывают разные, ко всему нужно подходить с умом. Наушники и мобильные телефоны – главные факторы риска. Детский пытливый ум полезную информацию впитывает как губка.

Это выступление – совместный проект ГАИ и общественной организации «Белая Русь». Профилактическая акция так и называется – «За безопасность детей на дороге».

В завершении беседы самый приятный момент: юные участники акции получили полезные подарки, которые помогут им стать заметнее в темноте и тематические брошюры, с подробным описанием правил дорожного движения, актуальных для школьников.