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Рубрика: Новости

Хэллоуин в спортивно-техническом клубе «Старт»

1 ноября 2018, 19:44

Спортивно-технический клуб «Старт» профсоюзной организации Мозырского нефтеперерабатывающего завода своим традициям не изменил даже в Хэллоуин. На маскарадную вечеринку в День всех святых, который во всем мире празднуют 31 октября, пригласили маленьких монстров, ведьмочек и других жутко позитивных героев. Каждый из них смог поучаствовать в добрейших и самых веселых спортивных эстафетах.
Отрубленные пальцы из сосисок, вырванные глаза из куриного белка и «настоящая» кровь вампиров в стаканах с соком. Это не меню из очередного кассового ужастика. А конкурсные экспонаты, которые юные участники представили на кулинарныйбаттл. В отдельной номинации награждали победителей конкурса тематических костюмов.
Хэллоуин в «Старте» собрал более шестидесяти мальчишек и девчонок. Каждый из них, возвращаясь домой, признался: праздник получился ужасно веселым.

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