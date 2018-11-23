Встреча депутатов с населением микрорайона «Восточный»

Жителей микрорайона «Восточный» пригласили на встречу с депутатским корпусом. Подобные мероприятия в рабочем графике народных избранников – обязательный пункт. Выслушать, поддержать, помочь найти решение проблемного вопроса – вот основные цели. Поэтому на встречу также приглашают представителей отдела образования, правоохранительных органов, коммунальных служб.

Отсутствие освещения в подвале, проблемы с дверями запасного выхода из подъезда. Из таких, казалось бы, небольших моментов состоит повседневная жизнь сотен мозырян. И от того, насколько внимательно официальные лица относятся к ним, зависит многое. Тем жителям Интернациональной, которые пришли на встречу с депутатами, оттачивать мастерство эпистолярного жанра, уже точно не придется.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ