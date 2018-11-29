Востребованные педагогические специальности

Министерство образования Республики ежегодно формирует список самых востребованных среди абитуриентов специальностей. Конкурс на них обычно достаточно высок. Какие новые специальности открыты в Мозырском педагогическом университете? И насколько спрос на них оправдывает предложение?

Мозырский педагогический университет – ВУЗ с более чем 70-летним стажем. Однако солидный возраст не дает права останавливаться в развитии. В настоящее время в университете ведется подготовка по 23 специальностям, 13 специализациям и 16 дополнительным специальностям. Только за последние три года в ВУЗе были открыто обучение по трем новым направлениям. Все – высоко востребованы на рынке труда и среди абитуриентов.