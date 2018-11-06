Воспитанники «Арены» привезли две награды с престижных цирковых конкурсов

Октябрь для воспитанников центра циркового искусства «Арена» оказался щедрым на награды. И Европа, и Восток, фестивали-конкурсы проходили в Германии и Китае, были, в прямом смысле, покорены мастерством мозырян.

Это сейчас они расслаблены, смеются, общаются, вспоминают и можно сказать, в полой мере наслаждаются вкусом победы. Ребята вернулись с двух престижных конкурсов. Мозыряне представляли Беларусь в Германии и Китае.

Воспитанники Арены признаются, соревнования были сложные и в психологическом, и в моральном плане. 15 летний Максим Бобер отвечал за восточное направление. Выступал в Китае. Поднебесная заставила изрядно поволноваться, но в итоге подарила бронзовый кубок, кстати, уже второй в копилке мозырских циркачей. Максим смог удивить китайскую публику. Волнение осталось так сказать, за кулисами. В своем номере парень использовал восемь катушек, виртуозно балансируя и удерживая равновесие.А практически в то же время на другом конце света, в Германии, вторая группа Арены удивляла немецкую публику. И тоже перед выступлением пришлось поволноваться. Наставник Арены Борис Кузнецов признается, плох тот артист, которому не знакомо это чувство.

Говорят, что бронза этого европейского фестиваля ценится дороже золота других соревнований. Представьте уровень. Фестиваль проводится раз в два года. На участие в нем поступило 157 заявок, а отобрано было для конкурса всего 25 номеров из 11 европейских стран. Номер канатоходцев не раз побеждал на престижных конкурсах. Его дополнили, усложнили новыми трюками и отшлифовали часами тренировок. По канату артисты передвигались на ходулях, коньках, велосипедах. Сердце у публики сжималось не раз, смотрели номер затаив дыхание. А вот администрация Мозыря эмоции не скрывает. За земляков рады и всегда радуются успеху. С двойной победой пришли поздравить с двойными эмоциями. Китайский Ухань, немецкий Висбаден позади. А впереди новые – высоты. В прямом смысле. Кстати, фото мозыскихканатаходцев организаторы международного юношеского фестиваля циркового искусства «EuropeanYouthCircus» разместили на главной странице официального сайта. И это тоже одна из высоких оценок.

Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ