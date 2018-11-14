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Рубрика: Cпорт

Волейбольная команда СДЮШОР «Жемчужина Полесья-2004» — обладательницы серебряных медалей Спартакиады Республики Беларусь

14 ноября 2018, 20:22

Одним из самых ярких спортивных успехов мозырян во второй половине осени стало выступление волейболисток СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода на Спартакиаде Республики Беларусь по волейболу среди детско-юношеских школ, которая проходила в Могилёве. Там, представляя Гомельскую область, ученицы специального спортивного класса СШ №9, под руководством своего тренера Галины Константиновны Корнеевой, завоевали серебряные медали, причём в турнире подобного ранга, наши «жемчужинки» участвовали впервые!

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