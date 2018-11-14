Волейбольная команда СДЮШОР «Жемчужина Полесья-2004» — обладательницы серебряных медалей Спартакиады Республики Беларусь

Одним из самых ярких спортивных успехов мозырян во второй половине осени стало выступление волейболисток СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода на Спартакиаде Республики Беларусь по волейболу среди детско-юношеских школ, которая проходила в Могилёве. Там, представляя Гомельскую область, ученицы специального спортивного класса СШ №9, под руководством своего тренера Галины Константиновны Корнеевой, завоевали серебряные медали, причём в турнире подобного ранга, наши «жемчужинки» участвовали впервые!