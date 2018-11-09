Внимание, розыск! В Мозыре ушел из дома и не вернулся 59-летний местный житель. Милиция обращается за помощью к горожанам.

Милиция разыскивает 59-летнего Владимира Бычкунова, который 29 октября ушел из дома в неизвестном направлении, и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос короткий седой, имеются лобные залысины, глаза серые. Мужчина был одет в красный женский халат с вертикальными полосками, серый пиджак и туфли такого же цвета. Его брюки черного цвета надорваны в области голеней. У пропавшего отсутствуют зубы, на левой щеке – родимое пятно. В милиции уточняют, что мозырянин страдает психическим заболеванием, в связи с чем плохо ориентируется на местности. Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, фото которого вы видите на своих экранах, просьба сообщить по телефонам 32-91-82, 8-033-650-79-87 или по номеру 102.