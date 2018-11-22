Виртуальное преступление и реальное наказание. Как мозырян вербуют через Интернет наркодилеры

Мозырян вербуют через Интернет наркодиллеры. Однако легкие и быстрые деньги оборачиваются большими тюремными сроками.

27-летний мозырянин в соцсетях искал работу. Одно из предложений показалось весьма заманчивым. Свободный график, никаких вложений, обучение, выплата каждую неделю. Вот только сфера деятельности весьма специфическая и уголовно наказуемая –распространение наркотиков. Работодатель при этом уверенно апеллирует: рисков никаких, все общение будет осуществляться через защищенные приложения, которые сохраняют анонимность в интернете и не позволяют спецслужбам читать сообщения. Молодой человек, воодушевленный обещаниями, даже заполнил анкету, но после, взвесив все за и против, пришел с повинной в милицию.

Продолжение темы – в нашем сюжете.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов