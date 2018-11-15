В век современных технологий библиотекари выходят на качественно новый уровень работы

У современных библиотек тоже есть отделы маркетинга. Хотя сфера деятельности интеллектуально-образовательная, но здесь, как и в бизнесе, работники этих отделов занимаются продвижением услуг и расширением читательской аудитории. Библиотеки уже давно вышли за рамки своих стен. Многие обзавелись сайтами, на которых можно узнать расписание мероприятий, получить виртуальную справку. На сайте Мозырской централизованной библиотечной системы в этом году появились базы данных, посвященные родному краю. В том числе, здесь можно виртуально познакомиться с мозырскими литераторами, художниками и фотографами.

На семинар библиотекарей собрались представители отделов маркетинга со всей Гомельской области. Место проведения выбрано не случайно. У мозырских библиотекарей масса креативных наработок, с которыми они охотно делятся с коллегами. В век информационных технологий работать над собой нужно постоянно.

Один из интереснейших проектов этого года – результат плодотворного сотрудничества библиотеки и известного мозырского психолога. Вместе они организовывают душевные встречи со знаменитыми и успешными земляками, проводят тренинги личностного роста.

О том, что библиотеки не стоят на месте, понятно уже в холле. Здесь читателей сразу приглашают присоединиться к международной акции #BookFace. Для этого нужно сфотографироваться с понравившейся книгой, приблизив ее к лицу либо руке так, чтобы получилась цельная картинка, а после разместить фотос хештегом Мозырь в соцсетяхили Instagram.