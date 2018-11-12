В суде Мозырского района огласили приговор по резонансному делу о взятках

В суде Мозырского района утром 12 ноября озвучили приговор по резонансному уголовному делу. Главные фигуранты – экс-руководитель филиала деревообрабатывающего комбината – «Ельской мебельной фабрики» и бывший главный инженер этого же предприятия. Их обвиняли в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, руководитель взаимовыгодно «сотрудничал» со столичным частным предприятием. Условия соглашения сторон были просты: обвиняемый обещал обеспечить закупку у конкретной коммерческой структуры товарно-материальных ценностей для нужд фабрики, а также их своевременную оплату. Взамен получал денежное вознаграждение. Другая часть криминальной схемы относится к осени 2017-го, когда директор вступил в сговор с бывшим коллегой. Будучи председателем конкурсной комиссии по проведению закупок, последний должен был обеспечить победу столичного частного предприятия в тендерах.

Третье лицо на скамье подсудимых – директор столичной коммерческой организации, которая и пыталась с помощью взятки решить вопросы своей фирмы. Следствие по делу длилось несколько месяцев. Теперь в нем поставлена точка.

Бывший директор мебельной фабрики приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать руководящие должности на тот же срок. Главному инженеру назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, конфискацией всего имущества и лишением права занимать руководящие должности на этот же срок. У женщины более мягкий приговор – два года условно. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение десяти дней.