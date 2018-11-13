В результате дорожного происшествия в Мозыре пострадала пожилая женщина, пассажир рейсового автобуса

Днем 9 ноября на улице Пролетарская 43-летний водитель рейсового автобуса, подъезжая к переходу, резко затормозил, чтобы пропустить пешехода. В результате чего 82-летняя пожилая женщина, пассажиркаМАЗа, потеряла равновесие и упала. У пострадавшей медики диагностировали ушибы и закрытый перелом ключицы. По словам водителя автобуса, пешеход вышел на проезжую часть внезапно, и ему пришлось экстренно принимать меры по остановке транспортного средства. На данный момент ГАИ проводит проверку.