В налоговой инспекции начал работать центр обслуживания плательщиков. Официальное открытие прошло в торжественной обстановке

В налоговой инспекции по Мозырскому району – торжественное событие. Здесь открывается второй в области центр обслуживания плательщиков. Выбрать услугу, получить талон и дождаться своей очереди. Электроника позволяет распределять потоки налогоплательщиков, исключает привязку плательщика к инспектору, а, значит, минимизирует коррупционные проявления. Строительство центра шло несколько месяцев. Теперь очевидно, временные неудобства, которые испытывали плательщики и сами сотрудники, окупились впечатляющим результатом. Не забыли и о будущих налогоплательщиках. Небольшая игровая комната создана для самых юных посетителей. Мультфильмы, карандаши и бумага и, конечно, тематические буклеты и плакаты.

Электроника следит за временем обслуживания и за его качеством. Плательщик может самостоятельно оценить качество обслуживания, нажав на соответствующую кнопку и выставив оценку по пятибалльной шкале. Предприниматели предварительно оценили новшества.

Кроме того, в кабинетах ведется видео и аудиозапись, с помощью которой можно разрешить конфликтные ситуации. Центр создан, прежде всего, для комфорта и с учетом перспектив. Если сейчас местная налоговая служба кроме Мозырского обслуживает еще Ельский и Наровлянский районы, то уже с первого квартала 19 года в зону обслуживания войдут также Петриковский, Лельчицкий и Калинковичский районы. По планам налоговиков до 2020 года в республике откроется 35 подобных центров.