В Мозырском районе увеличилось количество случаев производственного травматизма с тяжелым исходом

За девять месяцев этого года в организациях Мозырского района зарегистрировано 8 несчастных случаев с тяжелым исходом и 2 – со смертельным. До сих пор продолжается расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором в середине сентября пострадали сразу 9 работников одного из предприятий: двое погибли, четверо с тяжелыми травмами оказались в больнице. Для сравнения, за январь-сентябрь 2017 в районе были зарегистрированы 4 случая производственного травматизма с тяжелыми последствиями и 1 случай со смертельным исходом. Самый высокий уровень ЧП характерен для таких отраслей, как строительство и промышленность.

Всего с начала года в Мозыре выявленосвыше тысячи фактов нарушений в сфере охраны труда. Одно из самых распространенных – отсутствие надлежащей формы одежды и экипировки. Уже проведены десятки проверок, по итогам которых временно отстранены от обязанностей более 130 должностных лиц. К ответственности привлекаются как конкретные работники, так и юридические лица. Общая сумма штрафов составила почти 7,5 тысяч рублей. Специалисты утверждают: не нарушать закон – гораздо дешевле, и напоминают – соблюдение правил позволяет сделать условия труда максимально безопасными.