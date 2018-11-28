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Рубрика: Новости

В Мозырском педагогическом университете разыграли «Кубок первокурсника-2018»

28 ноября 2018, 20:34

Молодые, талантливые и креативные новички Мозырскогопедуниверситета успешно сдали свой первый творческий экзамен. Во Дворце культуры «Строитель» пять команд – представители разных факультетов – сражались за право обладания «Кубком первокурсника».
Одно из главных творческих мероприятий– это всегда шоу не только для студентов, но и для преподавателей. Они становятся главными героями шуток. Им посвящают большие блоки выступлений. Но, в целом, ставку каждая сборная факультета в этой увлекательной игре делает свою.
Надежды на самую девичью команду «Леди Х», которая представляла факультет дошкольного и начального образования, оправдались на все 100%. Будущие учителя начальных классов завоевали уверенную победу. Различные номинации были присвоены остальным сборным. И, конечно, никто в этот вечер не ушел из зала без призов и подарков от многочисленных спонсоров и партнеров.

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