В Мозырском педагогическом университете разыграли «Кубок первокурсника-2018»

Молодые, талантливые и креативные новички Мозырскогопедуниверситета успешно сдали свой первый творческий экзамен. Во Дворце культуры «Строитель» пять команд – представители разных факультетов – сражались за право обладания «Кубком первокурсника».

Одно из главных творческих мероприятий– это всегда шоу не только для студентов, но и для преподавателей. Они становятся главными героями шуток. Им посвящают большие блоки выступлений. Но, в целом, ставку каждая сборная факультета в этой увлекательной игре делает свою.

Надежды на самую девичью команду «Леди Х», которая представляла факультет дошкольного и начального образования, оправдались на все 100%. Будущие учителя начальных классов завоевали уверенную победу. Различные номинации были присвоены остальным сборным. И, конечно, никто в этот вечер не ушел из зала без призов и подарков от многочисленных спонсоров и партнеров.