В Мозырском педагогическом университете прошла информационная встреча с председателем областного Совета депутатов Екатериной Зенкевич

Последние тенденции развития экономики Беларуси, социальная жизнь республики и то, что на данный момент волнует людей. В Мозырском педагогическом университете прошла информационная встреча. Инициатором проведения мероприятия стал Гомельский областной Совет депутатов. С коллективом встретилась его председательЕкатерина Зенкевич. Форма проведения – круглый стол. Именно этот формат позволяет не только поделиться актуальной информацией, но и обменяться, узнать о проблемах на местах. После небольшой лекции, участники встречи задали интересующие вопросы компетентной гостье. Такого рода мероприятия важны, они приносят практическую пользу.