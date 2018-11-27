В Мозырском педагогическом университете открылась выставка современного визуального творчества студентов в рамках международного проекта «Грани творчества»

Любовь к Беларуси и восхищение родным краем через живопись, классическую и абстрактную, через фотографию и скульптуру. Всего на экспозиции, которая открылась в педагогическом университете, представлено около 160 работ студентов из 37 белорусских ВУЗов. Молодые авторы выразили свой патриотизм творчески, ярко, самобытно, в различных формах и техниках. Экспозиция передвижная, она путешествует по белорусским университетам, очередь дошла и до мозырского. И такого рода культурно-воспитательное путешествие стало возможным в рамках реализации международного проекта «Грани творчества». Его задачи – стимулировать молодежь на творчество, на поиск новых форм самовыражения, на интерес к прошлому и настоящему родной Беларуси.

Культурологический проект «Грани творчества» реализуется уже 3 года. Каждый раз выбирается новая тема выставки, которая объединяет работы. Стихотворным лейтмотивом нынешней экспозиции стали известные строки Владимира Короткевича «Мой чароўныбеларускі край. Бацькаўшчынасветлая мая…». Для Мозырского университета открытие выставки стало настоящим культурным событием, ярким и значимым.

Проект «Грани творчества» гранейне имеет. В Мозырском университете на одной лишь демонстрации студенческих работ не остановятся. В рамках проекта здесь будут организованы интерактивные семинары и мастер-классы.