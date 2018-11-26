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Рубрика: Новости

В Мозыре в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

26 ноября 2018, 20:06

23 ноября около 8 часов утра 21-летний мозырянин, управляя автомобилем Фольксваген Гольф, двигаясь по улице Пролетарской, совершил наезд на женщину, 1975 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована. К слову, во время совершения ДТП фонари еще были включены. По словам водителя, он не заметил пешехода, так как его ослепил встречный автомобиль. На данный момент ГАИ проводит проверку.

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