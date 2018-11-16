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Рубрика: Новости

В Мозыре состоялся педагогический форум республиканского масштаба

16 ноября 2018, 20:17

Педагоги дополнительного образования творческих направлений, преподающие изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, собрались в Мозыре, чтобы поделиться своими наработками, перенять опыт и просто вдохновиться. Заседаниереспубликанского методического объединения посвятили теме поддержки одаренных детей через раскрытие и реализацию творческого потенциала в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. После конструктивного общения в педагогическом университете, гостей со всей республики ждали в 9 школе. Творчество здесь поощряется. Дополнительное образование ведется по нескольким направлениям: живопись, рисунок, композиция, декоративно-прикладное искусство. Способных детей выявляют и стараются развить талант.
В Мозыре участники методобъединения провели насыщенный событиями день. Не менее интересная и разнообразная программа их ждала в Гомеле. На следующий день мероприятие переместилось в областной центр, где общение творческих людей продолжится.

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