В Мозыре посиделки двух старых приятелей закончились поножовщиной

Двое мозырян, знакомые уже несколько десятков лет, встретились после долгой разлуки. Решили это дело отметить. Посиделки за бутылкой водки проходили в квартире одного из них. В какой-то момент хозяин решил, что хватит пить. Но гость навязчиво требовал продолжение банкета. Возникла словестная перепалка, в результате которой владелец квартиры схватился за нож и нанес своему приятелю удар в живот. Потом сам же вызвал скорую. Медики приехали не одни, а с милиционерами. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинения тяжкого телесного повреждения».