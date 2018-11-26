В Мозыре мужчина, получивший на пожаре ожоги, спустя время скончался в больнице

25 ноября мозырские спасатели получили тревожное сообщение –горит частный дом на улице Первомайская. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в одной из комнат был обнаружен мужчина. С многочисленными ожогами пострадавшего передали врачам скорой помощи. Он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Однако спасти его не удалось. Впоследствии выяснилось: мужчина , 1971 г.р., проник в дом самовольно. Причина пожара на данный момент устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит следственно-оперативная группа.