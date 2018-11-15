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Рубрика: Новости

В Мозыре дебошир пытался скрыться от милиционеров, а потом напал на одного из них и повредил служебный автомобиль

15 ноября 2018, 20:29

Неприятный инцидент с участием двух молодых людей произошел в выходные на бульваре Юности. Причины конфликта между парнями еще предстоит выяснить, но когда дело дошло до рукоприкладства, свидетели вызвали милицию. От прибывшего наряда один из участников истории попытался скрыться. А при задержании серьезно ухудшил свое положение – оказал активное сопротивление.
С явными признаками алкогольного опьянения дебошира все-таки доставили в милицию. От процедуры медицинского освидетельствования он отказался. А вот избежать уголовного наказания ему вряд ли удастся. За нападение на сотрудника правоохранительных органов действующее законодательство предусматривает серьезное наказание – от трех месяцев ареста до шести лет тюрьмы.

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