В Мозыре дебошир пытался скрыться от милиционеров, а потом напал на одного из них и повредил служебный автомобиль

Неприятный инцидент с участием двух молодых людей произошел в выходные на бульваре Юности. Причины конфликта между парнями еще предстоит выяснить, но когда дело дошло до рукоприкладства, свидетели вызвали милицию. От прибывшего наряда один из участников истории попытался скрыться. А при задержании серьезно ухудшил свое положение – оказал активное сопротивление.

С явными признаками алкогольного опьянения дебошира все-таки доставили в милицию. От процедуры медицинского освидетельствования он отказался. А вот избежать уголовного наказания ему вряд ли удастся. За нападение на сотрудника правоохранительных органов действующее законодательство предусматривает серьезное наказание – от трех месяцев ареста до шести лет тюрьмы.