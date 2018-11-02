В «Мире» идет «Лістапад»

2 ноября стартовал 25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Это самое крупное событие в сфере кино в Беларуси. В 2018-м на фестивале будут представлены 167 картин из 48 стран. Он пройдет под слоганом «Познавая белый свет». И познать все грани творчества российских и белорусских кинематографистов в эти дни предлагает мозырский кинотеатр «Мир». Со 2 по 6 ноября в Малом зале пройдут показ фестивального кино разных лет. На афишах – белорусские комедия «ГараШ», историко-приключенческий фильм «Следы апостолов», военная драма «Днепровский рубеж» и детское фэнтези «Рыжик в Зазеркалье». Кроме того, в «Мире» покажут молодежную драму «Я не вернусь», производства творческих групп сразу трех стран – России, Беларуси и Эстонии. И русскую мелодраму «Аритмия». С расписанием показов можно ознакомиться в социальных группах кинотеатра.