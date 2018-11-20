В микрорайоне Заречный сгорел дачный дом. Вероятная причина ЧП – поджог

Вечером 17 ноября спасатели Мозырского районного подразделения МЧС получили сообщение о возгорании строения на территории дачного кооператива «Озерное», расположенного в урочище «Пхов» города Мозыря. К моменту прибытия на место вызовапервого подразделения МЧС, внутри дачного дома наблюдалось открытое горение. Пожар оперативно ликвидировали. В результате происшествия огню удалось уничтожить домашнее имущество иповредить кровлю строения. Одна из версий возникновения пожара – поджог.