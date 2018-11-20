С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В микрорайоне Заречный сгорел дачный дом. Вероятная причина ЧП – поджог

20 ноября 2018, 20:14

Вечером 17 ноября спасатели Мозырского районного подразделения МЧС получили сообщение о возгорании строения на территории дачного кооператива «Озерное», расположенного в урочище «Пхов» города Мозыря. К моменту прибытия на место вызовапервого подразделения МЧС, внутри дачного дома наблюдалось открытое горение. Пожар оперативно ликвидировали. В результате происшествия огню удалось уничтожить домашнее имущество иповредить кровлю строения. Одна из версий возникновения пожара – поджог.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»