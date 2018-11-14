В Калинковичском районе в результате ДТП погибли 5 человек

14 ноября примерно в 11 часов в Калинковичском районеводитель, управляя автомобилем «Фольксваген Т4», попредварительной информации не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения, он в реанимации, 5 пассажиров данного транспортного средства погибли на месте происшествия. Правоохранительные органы уточняют, «Фольксваген» был на летней резине.Причины и условия ДТП устанавливаются.