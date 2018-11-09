В Калинковичском районе торжественно перезахоронили останки погибших солдат Красной армии. Останки 44-х воинов летом этого года обнаружили поисковики 52-го отдельного специализированного батальона. Теперь они будут покоиться в братской могиле в агрогородке Домановичи.

В агрогородке Домановичи Калинковичского района прошла торжественная церемония перезахоронения 44-х воинов Красной Армии. Летом этого года их останки были обнаружены во время раскопок волонтерами военно-исторического клуба «Поиск» и подняты специалистами 52-го отдельного поискового батальона. В 43-м году вблизи местных деревень шли бои за освобождение. Четверых погибших по остаткам амуниции и погон удалось идентифицировать – офицеры. Среди находок – дюралевый портсигар и боевая награда – орден Александра Невского. По номеру было установлено, он принадлежит командиру роты 69-го стрелкового полка старшему лейтенанту Ивану Викторенко. Причем этот случай награждения – уникальный. Ведь орден Александра Невского считается полководческой наградой. И получить его младший офицерский состав мог только за особые заслуги. Старшего лейтенанта Викторенко к ордену представили за успешное форсирование реки Днепр.Иван Викторенко погиб через месяц после награждения. И вплоть до нынешнего года считался пропавшим без вести. Поиски его родственников привели к неожиданному результату. Доблестный солдат оказался дядей известного российского летчика-космонавта, героя Советского Союза Александра Викторенко. Орден Александра Невского в земле пролежал 75 лет. Планировалось, что его передадут в семью героя. Но космонавт Викторенко вместе с супругой приняли иное решение: боевая награда пополнит коллекцию Калинковичского краеведческого музея.Имя старшего лейтенанта Ивана Викторенко будет навсегда записано в книгу памяти Калинковичского района. Останки его и десятков неопознанных солдат под звуки торжественного марша и оружейные залпы перезахоронили в мемориальном комплексе. Спустя семь с половиной десятков лет они обрели покой.Участники церемонии возложили на свежую братскую могилу цветы, военные прошли торжественным маршем. Волонтеры военно-исторического клуба обещают продолжить работу по поиску погибших. Они говорят, война не закончилась, пока не захоронен последний солдат. А память о кровавых событиях через много лет проносят современные мальчишки и девчонки. Такие, как юный житель Домановичей в залихватской дедовской ушанке, которому сегодня посчастливилось сделать фото на память с настоящим космонавтом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ