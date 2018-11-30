В этом году на базе СШ№ 8 школы был открыт класс юридической направленности

Воспитание дисциплины и ответственности с самого юного возраста. В школах Мозырского района расширяют практику взаимодействия с силовыми структурами. В этом учебном году количество профильных классов патриотического воспитания увеличилось еще на один: к отряду будущих спасателей и пограничников присоединились следователи.

Строевой шаг, который будущие правоохранители старательно оттачивают на дополнительных занятиях, пока еще не уверенный. Но слова первой клятвы, произнесенной в присутствии родителей, педагогов и почетных гостей, звучат четко и динамично. На детских плечах теперь красуются новенькие, первые в их жизни погоны. Как символ ответственности перед собой и ровесниками, перед общим будущим. На большом празднике кадеты юридического класса поклялись хорошо учиться, и не просто внимательно изучать закон, а трепетно к нему относиться.