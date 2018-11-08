С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и разгрузки перекрестка ул. Мира – б. Юности с 9 ноября изменяется организация дорожного движения

8 ноября 2018, 20:33

Актуальная информация для водителей. Отдел ГАИ ОВД Мозырского райисполкома сообщает, что в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и разгрузки перекрестка ул.Мира – б. Юности с 9 ноября изменяется организация дорожного движения.
Перекресток в торговом достаточно загружен, особенно в часы пик. Водителям, которые, подъезжая к нему со стороны «Дары от Зари»хотели повернуть налево в сторону улицы Рыжкова, сделать это было весьма проблематично. Ведь для этого необходимо было пересечь пять полос движения. Кто-то хотел проскочить, кто-то не пропустил. Аварии на этом транспортном узле не редкость. В целях стабилизации обстановки и для того, чтобы разгрузить перекресток,было принято решение вособо напряженные часы, а именно, с 7 до 9 утра и с пяти до семи вечера, движение здесь будет осуществляться только направо. Новшество вступает в силу с 9 ноября. В пятницу на этом участке будет установлен соответствующий знак «поворот направо», на котором будут указаны временные ограничения. ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными и напоминает, за нарушение требований дорожного знака предусмотрена административная ответственность.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»