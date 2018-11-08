Актуальная информация для водителей. Отдел ГАИ ОВД Мозырского райисполкома сообщает, что в целях обеспечения

безопасности дорожного движения и разгрузки перекрестка ул.Мира – б. Юности с 9 ноября изменяется организация дорожного движения.

Перекресток в торговом достаточно загружен, особенно в часы пик. Водителям, которые, подъезжая к нему со стороны «Дары от Зари»хотели повернуть налево в сторону улицы Рыжкова, сделать это было весьма проблематично. Ведь для этого необходимо было пересечь пять полос движения. Кто-то хотел проскочить, кто-то не пропустил. Аварии на этом транспортном узле не редкость. В целях стабилизации обстановки и для того, чтобы разгрузить перекресток,было принято решение вособо напряженные часы, а именно, с 7 до 9 утра и с пяти до семи вечера, движение здесь будет осуществляться только направо. Новшество вступает в силу с 9 ноября. В пятницу на этом участке будет установлен соответствующий знак «поворот направо», на котором будут указаны временные ограничения. ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными и напоминает, за нарушение требований дорожного знака предусмотрена административная ответственность.