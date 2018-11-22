У знаменитого спектакля «Руанская дева» мозырского театра «Легион» — Гран-при международного фестиваля «Свет рампы»

Спектакль «Руанская дева» Народного любительского коллектива молодежного театра «Легион» Дворца культуры ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» удостоен Гран-при фестиваля любительских театров «Свет рампы», который проходил в Могилеве с 15 по 18 ноября.

На сегодняшний день это самый представительный конкурс, который собирает самые сильные любительские коллективы со всей страны. В этом году в фестивале приняли участие 13 коллективов из трех стран: Беларуси, России и Литвы. Главная цель, которую преследуют организаторы – поддержка любительских театральных коллективов. Для труппы народного молодежного театра «Легион» фестиваль – возможность показать себя, вынести на суд профессионального жюри то, что уже было представлено зрителю. Показать на фестивале решили «Руанскую деву», самый сильный спектакль, который собрал в Мозыре рекордное количество зрителей.

Театр и впредь будет радовать зрителей хорошими работами. В новогодние праздники для юных зрителей состоится премьера сказки «Кот в сапогах». Знаменитое произведение Шарля Перо легионеры интерпретируют по-своему.

Лидия Потар Юрий Горобец, ТКМ