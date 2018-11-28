Тяжело в учении, легко в бою…На базе Мозырского психоневрологического диспансера прошли комплексные учения по ликвидации ЧС

В размеренную работу Мозырского психоневрологического диспансера на несколько часов драйва внесли службы экстренного реагирования. Вмешательство было оправданным. Ведь учреждения здравоохранения –это объекты массового скопления людей, в случае возникновения чрезвычайной ситуации алгоритм действий должен быть отрепетирован и выверен до мельчайших деталей. Медперсонал постоянно проходит инструктажи, как вести себя в случае ЧС. В этот раз решено было провести комплексные учения, чтобы посмотреть и оценить взаимодействие работников диспансера, сотрудников МЧС, электросетей, «Мозырьгаза», коммунальных служб. Отработали сразу несколько чрезвычайных ситуаций – пожар, отключение электроэнергии, утечку газа и аварию на водопроводных сетях.

Комплексный экзамен по действию в случае возникновения ЧС медперсонал и экстренные службы района сдали. Уже после по итогам вместе обсудили все нюансы.