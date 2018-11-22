Турнир «Золотая Сова» собирает участников

Начался прием заявок от участников интеллектуального турнира «Золотая Сова». Организаторы вновь объединят и выведут на соревновательную тропу эрудированную, смекалистую, обладающую нетривиальным мышлением работающую молодежь. Главное условие для команд-участниц – количество не более 6 человек и наличие хорошего настроения. Помните, что зал развлекательного центра «Спутник», где и пройдет турнир, вместит в себя не более 20-ти команд. А значит, с заявкой стоит поторопиться. В программе – игра «Что? Где? Когда?» и др. интеллектуальные игры. Победители и призеры будут награждены дипломами и призами. Заявки на участие можно подать до 27 ноября в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома по адресу: пл. Ленина, 16, каб. 311, либо на факс 32-12-10, либо по электронной почте [email protected]. Дата проведения турнира «Золотая сова» — 29 ноября.