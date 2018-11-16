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Рубрика: Новости

Традиционный целевой сбор на покупку теплой обуви и одежды для детей из интернатов объявил благотворительный фонд «Объединяя сердца»

16 ноября 2018, 20:21

Местный благотворительный фонд вновь задался благородной целью – объединить наши сердца и средства, ради детей. Главная задача ежегодной акции – собрать деньги и приобрести теплую одежду и обувь детям, которые воспитываются в интернатных учреждениях.Первыми открыли сбор в антикафе «Квартира №15». Здесь установлен ящик с наклейкой о целевом сборе. Вскоре такие же ящики появятся в магазинах города. Промежуточные итоги сбора подведут в декабре. Исходя из собранных средств, будет выбран интернат, в котором детские ножки получат по сапожкам.Помочь можно также через систему расчета ЕРИП: для этого нужно выбрать разделы «Благотворительность, общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Объединяя сердца МБФ».

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