Среди механизмов воздействия на неплательщиков услуг ЖКХ: отключение света, воды, тепла, автодозвон, рейды. А с недавних пор к борьбе подключили и учебные заведения

Вопрос задолженности по оплате коммунальных услуг в Мозыре и районе стоит достаточно остро. На 1 октября текущего года долг по коммуналке имели более 4000 жителей района. Среди механизмов воздействия на неплательщиков: отключение услуг, автодозвон, бесконечные рейды и так далее. А с недавних пор к борьбе подключили и учебные заведения.

Оплатили коммуналку и спите … в тепле. Этот лозунг впору вывешивать на улицах города. В Мозырском районе на первое октября текущего года насчитывалось немногим более 51 с половиной тысячи лицевых счетов, из них свыше 4000 с просроченной задолженностью.

Должников уговаривают, их фамилии вывешивают на досках объявлений, работает автодозвон. После двух месяцев неоплаты жизнь должника всерьез усложняется.Должники рискуют остаться без воды и тепла. Так, за 9 месяцев текущего года от коммунальных услуг было отключено почти 5 с половиной тысяч абонентов. Потерять можно не только комфорт, но и крышу над головой.

Погасить задолженность любой ценой. С недавних пор информацию о неплательщиках передают еще и в отдел образования. А это угроза попасть на учёт и даже потерять права на ребенка.

Семьям, которые не в силах оплачивать коммуналку не стоит ждать накопления долга. Лучше проконсультироваться и подать документы на оформление безналичной жилищной субсидии. Коммунальники напоминают, на государственную поддержку могут рассчитывать только дисциплинированные плательщики.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ