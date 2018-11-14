Сладости, специи, одежда, головные уборы и обувь. В речном вокзале начала работу выставка-ярмарка «Все для дома и семьи».

Продавец разного рода вкусностей Владимир Шкрабов весьма красочно и аппетитно рассказывает о своей продукции. Все наисвежайшее. Настоящий рай для сладкоежек и любителей десертов.

На выставке-ярмарке «Все для дома и семьи», которая открылась в речном вокзале, в ассортименте представлены не только сладости. Всевозможные специисделают блюдо более вкусным и полезным. Разнообразные товары из Индии, продукты аюверды, альтернативной медицины. Ремесленница из Полоцка привезла в Мозырь украшения из камня, стекла и металла собственного изготовления. Это действительно ювелирная работа. Серьги, броши, бусы, затейливые браслеты. Также здесь можно выбрать себе амулет и древнеславянский символ – чертог. Особой популярностью пользуется головные уборы, на любую погоду, как говорится, и в пир, и в мир.

На выставке-ярмарке представлен широкий ассортимент товаров народного потребления: одежда, обувь, шарфы.Именные ложечки станут отличным подарком по поводу и без повода.

К слову, выставка-ярмарка «Все для дома и семьи» в речном продлится до субботы включительно. И будет работать с 10 до 19 вечера. В субботу – до 15 часов. Следующая масштабная распродажа пройдет в городском дворце культуры с 13 по 16 февраля 2019 года.